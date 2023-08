WWE | Il Judgment Day floppa ad NXT | Dragon Lee e Valkyria trionfano con un aiutino

L'evento, disponibile sulNetwork, prevede una serie di match imperdibili, che rappresentano il ... forse l'ultima, per il leader delDay. Balor vuole chiudere la storia iniziata 7 anni fa,...L'evento, disponibile sulNetwork, prevede una serie di match imperdibili, che rappresentano il ... forse l'ultima, per il leader delDay. Balor vuole chiudere la storia iniziata 7 anni fa,...

WWE: Il Judgment Day è il vero volto di Raw, ecco perché Spazio Wrestling

Owens made an unofficial reappearance during a dark match post-WWE SmackDown," where he paired up with Zayn against the formidable Imperium. This wrestling superstar had been benched since July ...The rivalry between Rhea Ripley and Raquel Rodriguez continued to heat up on NXT Heatwave. On the August 22 episode of WWE NXT, WWE Women’s World Champion Rhea Ripley and NXT North American Champion ...