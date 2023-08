WWE | Attualmente Superstar Spectacle è considerato come un importante live event e non è prevista la sua trasmissione live

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il prossimo 8 settembre al GMC Balayogi Indoor Stadium a Hyderabad, India si terrà WWEo a suo modo significativo dato che sarà il primo show WWE in India.o che ha acquistato particolare importanza dopo l’annuncio della presenza di John Cena cheda lui stesso confermato sarà protagonista di un match. Ma ci sarebbe un solo piccolo problema con lo show. Per ora nessuna copertura televisiva Il problema sarebbe quello riguardante la copertura televisiva dell’o che per ora non èdato cheun. Ma i fan imperversano e ...