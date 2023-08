Wta Cleveland 2023 | Sorribes Tormo-Kudermetova posticipata per pioggia | tutti gli aggiornamenti

(Di mercoledì 23 agosto 2023) E’ stataperla sfida tra Sarae Veronika, valevole per il secondo turno del Wta 250 di. Le due giocatrici erano pronte ad iniziare il loro match all’incirca alle 19 (ovvero al termine di Alexandrova-Sasnovich), tuttavia lache si è abbattuta sulla città di Ohio le ha costrette a tornare negli spogliatoi. Le previsioni meteo non lasciano ben sperare, ma allo stesso tempo non c’è particolare fretta dato che non ci sono altri match in programma prima delle 00.30. Seguiranno. SportFace.

... Corriere dello Sport) L'America di Jasmine Paolini si ferma a, battuta al secondo turno ... Inaugurata la settimana con il suo best ranking - n.35- l'azzurra si è presentata per quello ...... né a Winston Salem, dunque, né a. Dobbiamo allora spostarci direttamente a New York per ... L'unico spunto di giornata al femminile lo si coglie a Chicago: nel125, Lucia Bronzetti , testa ...Gracheva 6 - 2 2 - 6 6 - 1 C'era un'altra francese impegnata a, e in questo caso francesi non si nasce ma si diventa: parliamo di Varvara Gracheva, nata a Mosca ventitré anni fa. Numero ...

Con le sconfitte di Cecchinato e Paolini, il terzo giorno della settimana che precede lo US Open non vede alcun italiano ancora in gara nel circuito maggiore: né a Winston Salem, dunque, né a ...Jasmine Paolini si è fermata al secondo turno del tabellone principale al Wta 250 di Cleveland. La giocatrice italiana non è riuscita a battere la cinese Xinyu Wang e ha dovuto abbandonare il torneo ...