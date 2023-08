Wta Cleveland 2023 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 23 agosto

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il, glie l’didel Wta diper la giornata di23. Lo Stadium Court sarà teatro di quattro match di primo turno, che andranno a delineare il quadro dei quarti di finale. Non sono presenti tenniste azzurre, mentre il piatto forte di giornata è stato pianificato nella sessione serale: si tratta del big match tra Sloane Stephens e Mirra Andreeva. STADIUM COURT Ore 17:00 – (4) Alexandrova vs Sasnovich A seguire – (5) Kalinina vs Maria A seguire – Sorribes Tormo vs (3) Kudermetova Non prima delle 00:30 – (9) Stephens vs M.Andreeva SportFace.

Wang Xinyu si aggiudica il match di secondo turno nel250 dicontro Jasmine Paolini con il punteggio di 6 - 4 6 - 3. Grande partita per la classe 2001 di Shenzen, che ha messo in grande difficoltà l'azzurra con la potenza dei suoi colpi ed ...Jasmine Paolini punta ai quarti di finale al250 di, il "Tennis in the Land", che si concluderà il 26 agosto. Il torneo, con un montepremi di 271.363 dollari, si disputa sul duro (SportMaster) ed è trasmesso in diretta su ...Lucia Bronzetti è in tabellone al Chicago Women's Open,125 sul duro con un montepremi di $115.000. Si tratta di uno dei tornei equiparabili ai Challenger del circuito maschile. Al primo turno Bronzetti, numero 82 del mondo e quinta testa di serie, ...

Finisce al secondo turno il cammino di Jasmine Paolini al WTA 250 di Cleveland, ultimo evento prima degli US Open. La toscana deve cedere il passo alla cinese Xinyu Wang con il punteggio di 6-4 6-3. L ...Jasmine Paolini punta ai quarti di finale al WTA 250 di Cleveland, il 'Tennis in the Land', che si concluderà il 26 agosto. Il torneo, con ...