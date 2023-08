(Di mercoledì 23 agosto 2023) Unazione dopo tante accuse. Gli Stati Uniti "non incoraggiano né consentono"all'. Lo ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato americano dopo che il ...

Washington precisa di non ‘incoraggiare’ attacchi all’interno della Russia Globalist.it

