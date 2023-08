(Di mercoledì 23 agosto 2023) In un ask su Instagramha aggiornato tuttisuedi. "Stai meglio? Dall'Argentina ti amiamo, abbi cura di te" , ha scritto un follower. "Sì, seguendo ia ...

La punta argentina, tra l'altro, ha già segnato due reti in campionato e sembra davvero in forma nonostante tutti i problemi estivi legati alle condizioni di salute della moglie. Ad un ...La mamma di, Nora Colosimo , insiste e rischia di mettere a rischio la serenità della coppia formata dall'imprenditrice argentina e Mauro Icardi , attaccante già protagonista con la maglia del ...e Costanza Caracciolo puntano sulla super cool Panier Triomphe di Celine : versione grande per l'ex velina, proposta piccola per l'argentina. Look da spiaggia perfetto per Elena ...

Wanda Nara sulle sue condizioni di salute: "Ecco come vanno i trattamenti" Corriere dello Sport

In un ask su Instagram Wanda Nara ha aggiornato tutti sulle sue condizioni di salute. "Stai meglio Dall'Argentina ti amiamo, abbi cura di te", ha scritto un follower. "Sì, seguendo i trattamenti a ...Anche in barca Wanda Nara fa sempre parlare di sé. In giro col marito e con un costume forse troppo piccolo… Wanda Nara è da sempre uno dei personaggi più chiacchierati d’Italia. In particolare per qu ...