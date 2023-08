Vuelta a España | Filippo Zana al primo test per provare a fare classifica? Incognita dopo l’infortunio di giugno

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Lasi avvicina sempre più: da sabato i protagonisti saranno impegnati nell’ultimo Grande Giro a tappe della stagione che presenterà un percorso particolarmente duro con 13 arrivi in salita e due cronometro da prendere con le pinze. I grandi favoriti sono Evenepoel, Roglic e Vingegaard, ma anche i corridori italiani non vogliono sfigurare. Nel Team Jayco-AlUla sarà presente l’ex campione italiano, autore fino a questo momento della migliore stagione della sua carriera. Il classe 1999 veneto ha vinto una splendida tappa al Giro d’Italia chiuso in 18a posizione, successivamente si è reso protagonista con la vittoria dellagenerale al Giro di Slovenia, prima di essere bruscamente fermato dalla frattura della clavicola appena prima dei Campionati Italiani su strada ...