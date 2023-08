Vuelta 2023 | prima tappa Barcellona-Barcellona | data | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Laa Espanainizia sabato 26 agosto con la, la cronometro a squadre di 14,8 chilometri con partenza e arrivo a. Sarà quindi la Catalogna la grande protagonista della partenza dell’ultimo grande giro della stagione. Distacchi non eccessivi da questa prova, che comunque sarà molto tecnica e spettacolare grazie ad alcuni passaggi suggestivi come quello a fianco della Sagrada Familia. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.: PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO, IL MONTEPREMI: QUANTI SOLDI VINCONO I CORRIDORI, TV E– Come ormai è ...