Volley | Mazzanti tende la mano ad Egonu | “Non l’ho ritrovata perché non l’avevo mai persa”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) “Non vedo l’ora di vedere la garaero impegnato, credo che confermarsi dopo l’oro olimpico è gigantesco”. Davideha voluto dedicare subito un pensiero all’immenso Gianmarco Tamberi (che ieri ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto ai Mondiali 2023 di atletica) davanti ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria delle sue ragazze contro la Bosnia Erzegovina (3-0), successo che ha permesso di mettere al sicuro la qualificazione agli ottavi di finale agli Europei 2023 di pallavolo. “Dopo Rio (dove Tamberi non ha gareggiato a causa di un infortunio, ndr) quel percorso lì è da raccontare e non vedo l’ora di incontrarlo per fargli i complimenti”, ha proseguito l’allenatore della Nazionale azzurra.ha poi virato sul commento della partita contro la Bosnia. Davide ha iniziato parlando di Paola ...

...B degli Europei femminili 2023 di, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Ultima sfida della pool per le azzurre di Davide, ......B degli Europei femminili 2023 di, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Ultima sfida della pool per le azzurre di Davide, ...L'Italia affronta la Croazia a Torino oggi, 23 agosto 2023, nel quinto match della Pool B degli Europei femminili di pallavolo. Le azzurre del ct Davidegià qualificate agli ottavi di finale - dopo i successi contro Romania, Svizzera, Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina - in diretta tv su Rai e Sky Sport alle 21.15 cercano il quinto successo in ...

Il grande volley a Torino, parlano la capitana Sylla e coach Mazzanti La Stampa

La prima delle due uscite torinesi dell’Italia agli Europei di volley femminile contro la Bosnia è stata un trionfo e ha regalato la certezza del pass agli ottavi di finale alle ragazze di Davide ...Prosegue senza ostacoli il cammino nell'Europeo per l'Italvolley femminile, che batte 3-0 anche la Bosnia ed Erzegovina (parziali di 25-21, 25-17 e 25-19) e conquista il primo posto in classifica nell ...