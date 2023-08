Volley | l’umiltà di Paola Egonu | “Accetto qualsiasi ruolo serva alla squadra”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Prosegue il cammino perfetto dell’Italia femminile agli Europei 2023 di pvolo. Dopo i successi in tre set contro Romania, Svizzera e Bulgaria, le ragazze di Davide Mazzanti hanno sconfitto ieri sera a Torino anche la Bosnia Erzegovina, sempre in tre parziali, e hanno così messo al sicuro la vittoria del girone B e la qualificazione agli ottavi di finale. Grande protagonista di ieri è stata. L’opposta azzurra ha giocato da titolare per la prima volta in questi Europei (la classe 1998 ha preso il posto di Ekaterina Antropova, tenuta a riposo per via di un lieve risentimento muscolare accusato in allenamento) e si è messa in luce con una grande prestazione. “Ho sempre voglia di giocare e sono felicissima di essere scesa in campo in un Palasport così caloroso – ha affermato l’italiana -. Non sentiamo la pressione perché ...