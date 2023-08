Volley femminile | l’Italia travolge anche la Turchia ai Mondiali Under 21 | semifinale vicina

AGI - Quarto successo consecutivo per 3 - 0 per le azzurre delnei Campionati Europei. L'Italia di Mazzanti ha battuto la Bosnia ed Erzegovina con i ... Così il ct dell'Italvolley, ...Vittoria doveva essere e vittoria è stata: le azzurre battono (anche) la Bosnia per 3 - 0 con i parziali di 25 - 21, 25 - 17, 25 - 19 e si qualificano agli ottavi come prime del girone B. Risultato ...Si ferma Ekaterina Antropova. L'asso nella manica dell'Italvolley al, calato in extremis a poche ore dall'inizio degli Europei, ha un risentimento muscolare nella zona addominale che la costringe a stare a riposo precauzionale. Per lei niente match contro la ...

Ancora una giornata intensa di sfide questa ottava del campionato Europeo che sta per esprimere i verdetti della prima fase, rispettando quasi in pieno i pronostici della vigilia. C'era attesa per ved ...Non è stata la miglior versione dell'Italia, quella che ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva per 3-0 battendo la Bosnia ma è giusto guardare il bicchiere mezzo pieno. Non era facile giocare cont ...