Volley femminile | l’Italia batte anche la Croazia 3-0 e chiude a punteggio pieno il girone agli Europei

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L‘Italia completa l’opera davanti al pubblico di Torino,per 3-0 (25-23, 25-19, 25-17) lala fase a gironi degli2023 di. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno ottenuto il primo posto nella Pool B (obiettivo raggiunto con un turno di anticipo) senza perdere neun set in cinque partite e troverannoottavi di finale la Spagna. Una prestazione non esaltante per le campionesse continentali del 2021, ma stasera sono stati effettuati degli esperimenti e sono rimaste a riposo alcune big in attesa degli scontri decisivi a eliminazione diretta. Mazzanti opta per un sestetto di partenza composto da Omoruyi, Nwakalor, Squarcini, Bosio, Lubian e Degradi, ...

Nonostante moltissimi cambi il risultato non muta. Quinta partita nel girone eliminatorio agli Europei di pallavolo femminile, quinta vittoria per 3-0 (25-23, 25-19, 25-17) per l'Italia del ...