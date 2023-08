Volley femminile | Europei 2023 | la Spagna vince e aspetta l’Italia! Serbia e Turchia | successi con qualche brivido

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Sarà laad affrontare l’Italia nell’ottavo di finale deglidiche si giocherà a Firenze. La squadra iberica mette il sigillo su un girone positivo battendo 3-1 nell’ultimo incontro del girone D la sfida contro le padrone di casa dell’Estonia allenate da Alessandro Orefice. La squadra di casa parte bene enettamente il primo set 25-16, lareagisce e nel finale del secondo set prende il largo per il 25-21 che sancisce il pareggio. Nel terzo set parte forte la squadra spagnola, guadagna 3 punti di vantaggio e li mantiene fino al finale quando i punti diventano 5: 25-20. Quarto set in fotocopia con le spagnole sempre nettamente avanti fino al 25-17 che chiude il match e regala il quarto posto alla. ...

Si chiude il Pool B dell'Eurovolley per l'Italia . Le azzurre battono anche la Croazia , con la qualificazione agli ottavi di finale che era già in tasca dopo aver battuto senza problemi le altre ...La cinquina è servita , come da previsioni e come da copione. Quello che l'Italia di Davide Mazzanti ha deciso di seguire alla lettera, centrando cinque vittorie su altrettante gare disputate e ...Cinque vittorie in altrettante partite del girone B. Le azzurre battono anche la Croazia con il risultato di 3 - 0 (25 - 23, 25 - 19, 25 - 17) e chiudono la pool a punteggio pieno con 15 set vinti e ...

L’Italvolley fa pokerissimo: agli ottavi la Spagna Sky Sport

Le azzurre di Mazzanti chiudono il Gruppo B a punteggio pieno: ora gli ottavi di finale contro la Spagna ...Nonostante moltissimi cambi il risultato non muta. Quinta partita nel girone eliminatorio agli Europei di pallavolo femminile, quinta vittoria per 3-0 (25-23, 25-19, 25-17) per l'Italia del ...