Volley | Europei femminili 2023 | programma e telecronisti Sky e Rai | chi commenta le partite

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ile isu Sky e la Rai deglidi, ospitati anche dall’Italia per quanto riguarda la pool B nella splendida cornice dell’Arena di Verona (per la partita inaugurale delle azzurre) e anche a Monza, Torino e Firenze. L’evento sarà trasmesso da due emittenti in tv, vale a dire Sky Sport, con la telecronaca di Roberto Prini e il commento tecnico di Rachele Sangiuliano e sulla Rai, con la telecronaca di Marco Fantasia e il commento tecnico di Giulia Pisani. Nella fase dei gironi, Sky ha deciso di trasmettere ledell’Itale due big match ulteriori, la Rai invece manderà in onda tutte le sfide dell’Italia e altre della pool B. SportFace.

Ilrappresenta per il nostro Capoluogo una tradizione consolidata che affonda le sue radici nelle imprese prima della Sirio ed oggi della Sir Safety. Per la città e per l'Amministrazione ...2023 - 2024 Superlega Squadra Sir Safety PerugiaL'inizio dei campionatiè dietro l'angolo e per i vari commissari tecnici è arrivato il momento delle scelte. Ferdinando De Giorgi ha scelto i suoi 14 che avranno il tutt'altro che ...Parte il conto alla rovescia per i Campionati2023 maschili di pallavolo che si svolgeranno in Italia a partire dal 28 agosto e che avranno una parentesi di partite al PalaBarton di Perugia dal 30 agosto all'1 settembre con 6 gare della ...

Fefé De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2023 che andranno in scena dal 28 agosto al 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del ...L'atleta della Consar Ravenna, convocato poco fa nella nazionale seniores, sarà uno dei due opposti a disposizione del tecnico azzurro ...