Volley | De Giorgi sceglie Bovolenta | ecco i 14 azzurri per gli Europei

I Campionati Europei maschili invece prenderanno il via lunedì 28 agosto, quando i campioni del Mondo in carica di Ferdinando Degiocheranno la propria partita d'esordio all'Unipol Arena di ......presenza di un coach di fama mondiale e di grande spessore tecnico ed umano come Fefè Dee ... In rosa anche il martello di Padova Desmet e l'astro nascente delfiammingo, l'oppostoclasse ...Nel quarto set Deconferma il 6+1 del parziale precedente con Bovolenta, Sanguinetti e Bottolo, in coppia con Michieletto. Italia avanti 4 - 3 con un attacco out della Polonia. Bovolenta firma ...

Europei volley 2023, i convocati azzurri: De Giorgi punta su Bovolenta SPORTFACE.IT

Scatterà domani l’avventura Europea per la nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi che si ritroverà a Bologna, sede della gara d’esordio di lunedì 28 agosto con il Belgio, nella giornata di domani, ...La chiamata di De Giorgi è il frutto di due anni di lavoro fatti qui a Piacenza ... Per poi essere presente alla prima campanella stagionale di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. “Ho bisogno di ...