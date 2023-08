Volley | Davide Mazzanti | “L’Italia ha un’anima grande | trovata la consapevolezza”

(Di mercoledì 23 agosto 2023)ha sconfitto la Croazia per 3-0 e ha infilato la quinta vittoria consecutiva agli Europei 2023 difemminile. La nostra Nazionale era già certa del primo posto nella Pool B e agli ottavi di finale affronterà la poco quotata Spagna, prima di un teorico quarto di finale contro la vincente della sfida tra Francia e Romania. Le Campionesse d’Europa si sono imposte al PalaGianniAsti di Torino con il massimo scarto, come avevano fatto nelle quattro precedenti uscite della rassegna continentale. Il CTha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “La cosa importante questa sera era uscire dal girone con, perché quando arrivi agli ottavi devi avere delle sensazioni buone. Credo che le abbiamo trovate in vista delle partite da dentro o fuori che dovremo ...

La cinquina è servita, come da previsioni e come da copione. Quello che l'Italia di Mazzanti ha deciso di seguire alla lettera, centrando cinque vittorie su altrettante gare disputate e arrivando di gran carriera all'ottavo di finale con la Spagna, avversario (sulla carta).

Al termine della gara contro la Croazia Davide Mazzanti intervenendo ai microfoni Rai ha parlato delle condizioni di Kate Antropova, assente da due gare dal campo a causa di un problema ai muscoli. L'Italia completa l'opera davanti al pubblico di Torino, batte per 3-0 (25-23, 25-19, 25-17) la Croazia e chiude a punteggio pieno la fase a gironi degli Europei 2023 di volley femminile.