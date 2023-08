VMAs 2023 | i primi ospiti sono i Måneskin | Karol G | Demi Lovato

Esce Honey (Are U Coming) dei Maneskin, il nuovo singolo che verrà presentato in anteprima mondiale in occasione degli MTV. Il brano è atteso in tutti gli store digitali del mondo e in rotazione radiofonica dal 1 settembre e sarà presentato nel corso della notte dedicata alla musica di MTV dove i Maneskin ...Demi Lovato, Karol G, Måneskin e Stray Kids: questi i primi artisti di fama internazionale che si esibiranno aiin diretta dal Prudential Center nel New Jersey nella serata di martedì 12 settembre. I PERFORMER Ecco i primi nomi di chi si esibirà live la serata della consegna dei premi: Demi Lovato, ...approfondimento I Maneskin candidati ai. Tutte le nomination Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie ...

MTV VMAs 2023: tra i performer anche i Måneskin Newsic

Karol G will bring “Bichota Season” to life on the VMAs stage. The singer’s Mañana Será Bonito entered the Billboard 200 at No. 1 in March, making her the first woman to reach the top spot with an all ...I Måneskin tornano agli MTV Video Music Awards. A un anno dal loro debutto nello show internazionale, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas torneranno ad esibirsi sul prestigioso palco di MTV. Un’ulterior ...