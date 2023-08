Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Julius J T Clark

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Lunedì 30 marzo 2020 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quarta puntata della stagione 8 dialcon protagonistaJ.T.. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un uomo con uno dei pesi iniziali delladel programma, addirittura aldelle 900 libbre! Il suo problema è aggravato inoltre da un linfoma alla gamba e dall’atteggiamento della fidanzata Jessica che non fa altro che assecondarlo portandogli da mangiare qualunque cosa lui voglia.alJ.T., il protagonista, ha 32 anni, vive a Claremore, in Oklahoma, e all’inizio del suo percorso ...