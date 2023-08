Vip che votano a destra | aumentano i sostenitori famosi di Giorgia Meloni Dichiararsi? La premier non chiude le porte | le spalanca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) “È possibile che un partito stimato al 27% non abbia nemmeno un sostenitore nel mondo dello spettacolo? È perché dichiarare simpatie digli impedirebbe di lavorare nel mondo dello spettacolo? È questa la democrazia?”, si era sfogataa settembre 2022 in un comizio a Catania. Una provocazione sì, ma con una certezza di fondo: no, non era possibile allora e non lo è oggi che che Fratelli d’Italia non abbia proseliti nello showbiz. D’altronde un pugno di fan non si negano nemmeno all’usciere del Grande Fratello, figurarsi alla leader di Fratelli d’Italia. E così, già al tempo di quell’affermazione,aveva trovato estimatori nel mondo dello spettacolo, oltre al suo amico ventennale Pino Insegno, impegnato alla conduzione di eventi elettorali prima dei successivi incontri a Palazzo Chigi, ma anche ...