Violenza a Palermo | uno degli interrogati in lacrime | Mi son rovinato la vita

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L’orrore dellasessuale di gruppo avvenuta anella notte fra il 6 e il 7 luglio ai danni di una ragazza di 19 anni è immortalato in un video, fondamentale per l’inchiesta perché è nelle maniinquirenti. Ma c’è un dettaglio che lo rende se possibile ancora più inquietante: sono tante le persone che cercano il filmato su Telegram. Oggi si sono svolti gli interrogatori di altri tre arrestati C. M., S. L. G. ed E. A.. Intanto il più giovaneaccusati, minorenne al momento del fatto e ora 18enne da pochi giorni, dopo aver confessato è stato scarcerato per “resipiscenza” (un termine che indica la consapevolezza del proprio errore e un ravvedimento) e mandato in comunità. Un provvedimento contro il quale la procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna ha già annunciato ricorso.

Lo ha dichiarato il ministro per la Famiglia Eugenia Roccella , commentando lo stupro di gruppo avvenuto aLo ha spiegato a La Stampa il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara , che commenta lasulle donne e lo stupro di gruppo avvenuto a. " Come ministero - prosegue - ...... uno dei sette giovani indagati, davanti al gip diMarco Gaeta, arrestato per lo stupro diinsieme ad altri sei ragazzi, tra cui uno all'epoca dei fatti minorenne. E' lache ...

Violenza a Palermo, il minorenne scarcerato per «resipiscenza». La caccia al video dello stupro su Telegram Corriere della Sera

“Palermo è una città indomabile e canagliesca. Pensavo si potesse salvare, adesso invece sono severo e credo che nell’arco della mia vita non riuscirò a vederla rinascere”. Roberto Alajmo, giornalista ...“Mi sono rovinato la vita. Mi era stato detto che la giovane era d’accordo – ha aggiunto Maronia – Ho anche una fidanzata e non avrei mai fatto una cosa simile. Io non conoscevo la ragazza, non ...