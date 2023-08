Violazioni ambientali e gestione illecita di rifiuti | sequestrato sfasciacarrozze

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Trentola Ducenta. I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Marcianise, con l’ausilio di personale tecnico specializzato del dipartimento dell’A.R.P.A.C. di Caserta, hanno proceduto ad espletare un controllo in materia ambientale presso un impianto di autodemolizione ubicato in comune di Trentola Ducenta (CE). Dall’esame della situazione di fatto ravvisata in loco e della documentazione amministrativa prodotta è stata rilevata una maggiore presenza di autoveicoli bonificati e di quelli ancora da bonificare rispetto a quelli ammessi in autorizzazione. Si è, inoltre, accertato il mancato rispetto della planimetria autorizzata sull’utilizzo delle aree, nonché si è rilevata la presenza di un cumulo dispeciali non pericolosi costituiti da pneumatici fuori uso che superava volumetricamente i limiti ammessi per lo stoccaggio temporaneo. Essendo state ...