Villaricca | bastone come fucile e cric come mitra | arrestato 43enne

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Per intimidire le vittime, a, un, utilizzata une unfingendo che fossero armi da fuoco. Poco più di tre anni fa un 37enne di Frattamaggiore fudai Carabinieri dopo aver rapinato un’automobilista. Brandì unse fosse une lo puntò contro la vittima. Grande lo spavento

Una strana rapina quella andata in scena nella notte a Villaricca, nella provincia di Napoli: l'autore della rapina, infatti, ha imbracciato un bastone di ferro fingendo fosse un fucile, intimidendo ...Biagio Avella, già noto alle forze dell’ordine, ha imbracciato un bastone di ferro e l’ha puntato contro alcuni giovani di Villaricca in strada. Lo teneva poggiato alla spalla, in una posizione tipica ...