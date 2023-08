VIDEO Tamberi suona la batteria prima della finale dei Mondiali di atletica!

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Showman. Non ci sono altre parole che possano descrivere meglio ciò che è Gianmarco. Un campione nello sport e un ragazzo pieno di vita e gioia, che ieri sera ha coronato il suo sogno di vincere il Mondiale di salto in alto, completando così il Grande Slam dopo aver vinto anche Europei outoor e indoor,Indoor, Diamond League ed Europei a squadra (Coppa Europa).ha vinto lacon un salto magnifico di 2,36 metri e ha poi iniziato il suo show fatto di festeggiamenti molto singolari (il più iconico dei quali il tuffo nella riviera, ovvero la pozza d’acqua del corrispettivo ostacolo dei 3000 siepi) che in pochissimo tempo hanno fatto il giro del mondo. Lo spettacolo offerto da Gianmarcoera però iniziato ancora...

Dopo la vittoria della medaglia d'oro nel salto in alto ai Mondiali di atletica, Gianmarcoviene festeggiato a Casa Italia a Budapest.

Il 31enne marchigiano a Budapest ha scritto una nuova pagina di storia dell'atletica italiana completando il Grande Slam: un trionfo anche dal punto di vista economico ...Parte del clan Tamberi, guidato dalla madre del saltatore marchigiano, Sabrina Piastrellini, e dalla moglie del 31enne delle Fiamme Oro Chiara Bontempi, si è spostato a Casa Italia per aspettare il ...