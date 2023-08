VIDEO – Il presidente del Napoli De Laurentiis bestemmia la madonna davanti a un bambino e tifosi in Frosinone-Napoli

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ilripreso da alcunidelil giorno del match della prima di campionato tra, mostra ildelAurelio Denervoso con alcuni supporters al punto tale dire in presenza di unDomenica scorsa è stato un giorno di grande emozione per idel, poiché la squadra ha iniziato il campionato con un debutto vincente a, indossando fieramente lo scudetto sulla maglia. Il, guidato dal manager Rudi Garcia, ha conquistato la sua prima vittoria stagionale dopo uno svantaggio ...

Io non ho votato per lei ma lei è anche la miacome lo è di tutte queste donne. Mi ... IlIntervenuto in collegamento, per evitare il possibile arresto dopo il mandato spiccato dalla ... Leggi anche Putin: 'Siamo in Ucraina per fermare una guerra di sterminio' Ilrusso parla ...Intervenuto in collegamento, per evitare il possibile arresto dopo il mandato spiccato dalla ... Ilsudafricano Cyril Ramaphosa, che a giugno ha presentato un piano di pace africano ...

VIDEO | Storia, tradizione, passione. Manzo: "Le maglie dell'Arezzo sono bellissime" ArezzoNotizie

Il cantautore ha pubblicato un video in cui si è detto «molto provato» dopo aver letto tutte le storie di abusi che gli sono arrivato. Quindi si è rivolto alla premier per cambiare le cose ...Durante un incontro con le vittime degli incendi alle Hawaii, tenuto a Maui, il presidente statunitense è stato inquadrato per qualche secondo mentre è seduto con gli occhi chiusi: secondo Nbc News, s ...