Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2023 ore 15 | 30

(Di mercoledì 23 agosto 2023)DEL 23 AGOSTOORE 13.20 VALERIA VERNINI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, REGOLARE LA CIRCONE ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA SPOSTIAMOCI SU VIA TIBURTINA CODE TRA SETTECAMINI E RACCORDO DIREZIONEANCHE A CAUSA DI LAVORI INIZIERANNO VENERDÌ 25 AGOSTO GLI INTERVENTI DI MANUTEZIONE E POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA SULLA LINEA FL2-TIVOLI-AVEZZANO LA CIRCONE DEI TRENI SARÀ SOSPESA DAL 25 AL 27 AGOSTO TRA LE STAZIONI DI LUNGHEZZA E GUIDONIA DAL 28 AGOSTO AL 17 ...

... mentre da lunedì 28 le operazioni coinvolgeranno i viali e i giardini di piazza, nonché il ... Al completamento dei relativi allestimenti verranno introdotte modifiche alladi alcune vie ...... presso l'Ospedale Sant'Anna, in viavicino all'incrocio con via Monzani, sempre in via... saranno adottate alcune modifiche alla: venerdì 25 agosto per la cronoscalata di Dante ...... mentre da lunedì 28 le operazioni coinvolgeranno i viali e i giardini di piazza, nonché il ... Al completamento dei relativi allestimenti verranno introdotte modifiche alladi alcune vie ...