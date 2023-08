Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 agosto 2023)DEL 23 AGOSTOORE 12.20 VALERIA VERNINI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, REGOLARE LA CIRCONE ANCHE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE SULLA FIRENZE4 KM DI CODA IN DIMINUZIONE A CAUSA DELLA PRESENZA DI UIN MEZZO PESANTE IN AVARIA AL KM 438 TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZION EFIRENZE MENTRE SU VIA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA RACCOROD E CASTEL DI DECIMA, LA CIRCONE E’ AL MOMENTO REGOLARE INPROVINCIA DI LATINA CODE SU VIA APPIA ALTEZZIA FORMIA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRASPORTO FERROVIARIO DA VENERDÌ 25 AGOSTO A DOMENICA 17 SETTEMBRE , PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA ...