Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 agosto 2023)DEL 23 AGOSTOORE 11.20 VALERIA VERNINI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE7 KM DI CODA TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE DI FIRENZE A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN AVARIA AL KM 438. IL TRAFFICO DEFLUISCE SU UNA SOLA CORSIA. A CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DI FIRENZE SI CONSIGLIA DI USCIRE A ORVIETO INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA RCCORDO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CAUSA DI INCIDENTE MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI STA IN CODA ALTEZZA CASTELNO PERMANGONO CODE SU VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA EPALIDORO IN DIREZIONE DI CERVETERI IN PROVINCIA DI FROSINOEN CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA MONTI LEPINI ALTEZZA VALEL FIROETTA NELEL DUE DIREZIONI DA ...