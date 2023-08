Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 agosto 2023)DEL 23 AGOSTOORE 10.20 VALERI AVENRINI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, SUL RACCORDO IN INTERNA PRIME CODE TRA LAURENTINA E PONTINA MENTRE SULLA VIA AURELIA INCOLONNAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI CERVETERI SULLA VIA LITORANEA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI TRASPORTO FERROVIARIO DA VENERDÌ 25 AGOSTO A DOMENICA 17 SETTEMBRE , PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCONE SULLA LINEA FL2TIVOLI SARÀ INTERROTTA DAL 25 AL 27 TRA LE STAZIONI DI LUNGHEZZA E GUIDONIA DAL 28 AL 17 SETTEMBRE L’INTERRUZIONE È PREVISTA TRA BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI LE TRATTE INTERROTTE SARANNO ...