Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2023 ore 07 | 30

(Di mercoledì 23 agosto 2023)DEL 23 AGOSTOORE 07.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, SULLE PRICIPALI STRADE E AUTOSTRADE ECCEZIONE DI CODE A FIUMICINO SU VIA DELL’AEROPORTO TRA TOR BOACCIANA E VIA DUMONT IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO TRASPORTO PUBBLICO CONTINUANO LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, SONO IN CORSO CANTIERI PER IL RINNOVO DEI BINARI. PERTANTO FINO A DOMNANI 24 AGOSTO È INTERROTTA LA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO – OTTAVIANO. SERVIZIO GARANTITO DA BUS MA15 MENTRE DALLE ORE 21 INTERA LINEA SOSTITUITA DA BUS INFINE, SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI DA ENTRAMBI I CAPOLINEA ALLE ORE 21:00. IN SEGUITO ...