Via Moroni | il braciere si riaccende | nuove fiamme dai tetti delle palazzine

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Bergamo.in via. A quarantott’ore di distanza dal rogo che ha devastato idi diversedei civici dal 14 al 30, nei pressi di largo Cinque Vie, mercoledì (23 agosto), intorno alle 14, ilsi è riacceso. Una trave ha ripreso a bruciare, anche complici le condizioni atmosferiche e climatiche: il fuoco è stato sedato dall’intervento dei vigili del fuoco. Proseguono intanto gli sgomberi degli appartamenti inagibili: alle 15 i proprietari si sono ritrovati per salire nelle loro abitazioni e recuperare ciò che è rimasto integro. Diversi sfollati sono ospiti dell’Hostel, mentre sul web sono già attive le raccolte fondi. Seguono aggiornamenti

Sono in tutto 43 le persone fuori casa per l'incendio che lunedì pomeriggio ha interessato quattro palazzine di, nel cuore di Bergamo. Una ventina gli appartamenti dichiarati inagibili dai Vigili del Fuoco, per un totale di 40 unità immobiliari coinvolte nell'incendio, sulle cui cause sono in corso

Bergamo. A due giorni dal rogo che lunedì (21 agosto) ha distrutto i tetti di diverse palazzine in via Moroni, in centro a Bergamo, a pochi passi da Largo Cinque Vie, le persone che hanno perso la ...