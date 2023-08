Vertice Brics | Putin | L' abbandono del dollaro è un processo irreversibile - Xi | Sull' Ucraina unica via i colloqui di pace

Leggi Anche, Lula propone una moneta unica contro il dollaro Leggi Anche, Lula: 'Vogliamo creare una banca più forte dell'Fmi' L'intervento di Putin - 'Sta prendendo piede un processo equilibrato e irreversibile di de - dollarizzazione dei nostri legami ..."Il processo di abbandono del dollaro sta diventando irreversibile per tutti i Paesi". A parlare non è il presidente brasiliano Lula, che ripete il concetto come un mantra da ...al 15º...... Salvini e Pichetto Fratin, la Presidente della Corte Costituzionale e i CEO di Invitalia e di Ferrovie dello Stato (fino a venerdì 25/08/2023) Martedì 22/08/2023 Appuntamenti :2023 - ...

In Sudafrica si riunisce il vertice Brics: tra l'obiettivo di sfidare il G7 e l'illusione di una nuova moneta unica Il Riformista

Lo ha denunciato il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento in videoconferenza al Business Forum alla vigilia dell’apertura del vertice dei Brics a Johannesburg.Si è aperto a Johannesburg, in Sudafrica, il summit dei Paesi Brics, ritenuto il più significativo dall'inizio del conflitto in Ucraina. Il vertice vede riunite Russia, Brasile, India, Cina e ...