supera il limite di velocità: il videoha di certo le qualità per portarla in giro senza problemi. Ma il video postato in rete dall'amico e personal trainer Mark Cox rischia di ...Nelle video, infatti, si vedeimpegnato alla guida della Valkyrie in Francia su un tratto dell'autostrada A8, quella che da Mentone porta in Provenza. In particolare, il tratto incriminato ...Sui circuiti permanenti, infatti,è diventato semplicemente irresistibile per Checo che non è mai riuscito ad opporre una resistenza credibile nelle ultime otto domeniche nelle quali l'...

Verstappen esagera con l'Aston Martin in autostrada: rischio multa per Max Autosprint.it

Max Verstappen e Michael Schumacher. A distanza di quasi trent'anni, un parallelo che ne delinea una linea comune ...“Il weekend in cui ho imparato di più è stato quello di Baku in Azerbaijan”. Max Verstappen nella conferenza stampa conclusiva dopo aver dominato il Gran Premio del Belgio pur arretrando di cinque pos ...