Verona | Setti | «Doveri grande arbitro | abbattiamo i pregiudizi»

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Maurizio, presidente del, ha parlato della designazione di Danieleper la partita contro la Roma Maurizioha parlato a Rds della designazione diper-Roma. LE PAROLE – «Bisogna partire dal presupposto che, nelle designazioni arbitrali, non debbano più esserci approcci legati alla regione di appartenenza dei direttori di gara. Da parte mia e del club non c’è alcun problema per l’assegnazione diper-Roma, sono fiducioso che la direzione della gara possa essere regolare. Si tratta di un, ed è giusto dargli la serenità di dirigere un match in cui è protagonista una squadra della sua città. Eliminare iè fondamentale per ...

Il presidente delMaurizio, ha commentato ai microfoni di 'Radio Tv Serie A con Rds' la designazione arbitrale di Daniele Doveri , della sezione di Roma 1, per la sfida tra Roma ein programma ..."Da parte mia e del club non c'è alcun problema per l'assegnazione" ROMA - "Doveri in- Roma E' un grande arbitro, farà bene". Così il presidente delMaurizio, intervenuto ai microfoni di 'Radio Tv Serie A con Rds', ha commentato la designazione di Daniele Doveri - della sezione di Roma 1 - per la sfida che coinvolgerà gli scaligeri e ......stagione dell'Hellastargato Marco Baroni. Ventiquattro pagine allegate al giornale in edicola domani (19 agosto) che raccontano il presente e il passato dei gialloblù. Dai profili die ...

Verona, Setti: "Doveri è un grande arbitro, bisogna eliminare i ... SPORTFACE.IT

A tutto Setti: le dichiarazioni del presidente dell’Hellas Intervistato ai microfoni di Radio TV Serie A RDS, Maurizio Setti ha parlato di diverse tematiche legate all’Hellas Verona: da campionato che ...Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato della designazione di Daniele Doveri per la partita contro la Roma Maurizio Setti ha parlato a Rds della ...