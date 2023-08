Verona | Hien vicino alla cessione | su di lui ci sono due club di A

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Sullo svedeseè forte l’interesse di duedi Serie A, dunque a breve l’Hellaspotrebbe trovare l’accordo per ladel proprio centrale. Il difensore dopo una buona stagione in Veneto, infatti, ha attirato su di sé l’attenzione di più. Tra questi in maniera più concreta si stanno muovendo l’Atalanta ed il Torino. Gli orobici potrebbero proporreformazione veneta un acquisto a titolo definitivo sui 10 milioni di euro più bonus. Con la buona riuscita della trattativa, Gasperini potrebbe contare su un’ottima batteria di difensori centrali in vista delle tre competizioni stagionali. I granata invece potrebbero proporre aluna formula leggermente differente rispettoDea. Infatti, ildel ...