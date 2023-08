Veiga-Napoli | l’esperto non ha dubbi sulla trattativa

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Sono ormai giornate in cui ogni momento può essere decisivo, positivamente o negativamente, per quanto riguarda l’esito dellaper GabriUn mercato che con l’acquisto del talento spagnolo sarebbe sicuramente positivo. Intervenuto nel corso della trasmissione – ForzaSempre – andata in onda su Radio Marte,di calciomercato Nico Schira, ha voluto dire la sua sul. Secondo il giornalista gli azzurri potranno chiudere persenza problemi. Schira ha spiegato che le parti sono continuamente a lavoro per cercare un accordo definitivo. Sono davvero pochi i milioni di distanza tra domanda e offerta. È un’operazione che fa tutti felici. Il Celta Vigo ha bisogno di monetizzare, ildi rinforzare il centrocampo ed il giocatore di ...

Scattano così gli ultimatum: quello delal Celta Vigo per Gabri, affare in stallo. La Roma aspetta una risposta dall' Atalanta per Duvan Zapata . C'è poi Allegri, che non ha un'urgenza ......per la cessione di Gabridal Celta Vigo, visto che, come riportato da Sky Sport, in giornata dovrebbero riprendere i contatti tra le due squadre. La complessità delle trattative cole le ...Per la stampa iberica il trasferimento del centrocampista alè ormai imminente., 21 anni, potrebbe firmare un contratto quinquennale da circa 2 milioni a stagione e ilpagherà ...

Napoli, accordo col Celta Viga per Gabri Veiga. Adesso manca l'ultimo sì - Sportmediaset Sport Mediaset

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Francesco De Core, direttore de' Il Mattino: "Veiga-Napoli andrà in porto, così ...Calciomercato Napoli - Ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione di Gabri Veiga, emersi durante l'edizione odierna di CalcioNapoli24Live, condotta da Vincenzo Credendino e Ciro Nov ...