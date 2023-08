Veiga-Napoli | Celta Irritato da De Laurentiis | il patron ha cambiato 4 Clausole Il Mattino

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La trattativa traVigo per Gabrisi complicata a causa delle modifiche apportate da Dea quattrodel contratto. CALCIOMERCATO. La trattativa per portare Gabrialha subito una frenata inaspettata. Secondo quanto riportato da “Il”, il presidente del, Aurelio De, ha apportato modifiche a quattrodel contratto, irritando ilVigo. Gli accordi in esclusiva erano stati fissati venerdì scorso, ma Deha successivamente modificato i seguenti punti: Percentuale di rivendita del 10% (anziché il 5% precedentemente concordato con il club azzurro). Una ...

Mentre ilè al lavoro per definire l'arrivo di Gabri, il club di De Laurentiis si è visto arrivare un'offerta dalla Germania per il cartellino di Elmas .Scattano così gli ultimatum: quello delal Celta Vigo per Gabri, affare in stallo. La Roma aspetta una risposta dall' Atalanta per Duvan Zapata . C'è poi Allegri, che non ha un'urgenza ...Trattativa Gabri, ADL lancia l'ultimatum al Celta Vigo

Gabri Veiga-Napoli, Il Mattino: De Laurentiis aveva modificato 4 punti dell'accordo, la reazione del Celta Vigo CalcioNapoli24

La trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga si complicata a causa delle modifiche apportate da De Laurentiis a quattro clausole del contratto. CALCIOMERCATO NAPOLI. La trattativa per portare ...La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga, centrocampista degli spagnoli: "Ieri sera sono state superate alcune incomprensioni nelle ...