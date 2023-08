Veiga | il Celta ha concesso 48 ore di tempo al Napoli per definire l’affare Corrmezz

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Die della trattativa trascrive anche il Corriere del Mezzogiorno. Nella notte tra venerdì e sabato a Vigo gli uffici delavevano la luce accesa. Il motivo? La call con il, sabato mattina l’accordo tra i due club sul trasferimento: 30 milioni più 4 di bonus. L’intesa sull’ingaggio con il calciaLa tore c’è da diverse settimane, circa 2 milioni a stagione per un quinquennale, mancavano dei dettagli da mettere a posto. Ilspera di sciogliere la matassa quanto prima possibile, ha48 ore dialper. La permanenza di Zielinski, pronto a rinnovare il contratto fino al 2027, a livello tecnico e numerico rende tranquillo il ...

...a Vigo ci sono problematiche che appassionano il popolo celtista molto più della cessione di Gabrial Napoli : oggi, infatti, sono in programma le celebrazioni per il centenario del, ma i ...Ieriè tornato ad allenarsi col...di questa vicenda è che il Napoli ha bloccato la cessione di Gaetano (Empoli e soprattutto Frosinone ci hanno provato) dopo aver dato il via libera nella giornata di venerdì aspettandoper le ...

Napoli-Gabri Veiga, brusca frenata: ma si continua a trattare con il Celta Sport Mediaset

Ieri il presidente degli azzurri e l’agente dello spagnolo hanno trattato senza sosta per risolvere i problemi contrattuali e chiudere l’affare ...Problemi che hanno messo l’affare Veiga a serio rischio. In stallo totale. Le parti, però, non hanno mai smesso di trattare ...