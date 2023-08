Vannacci | il libro del generale spacca le coalizioni Ecco chi lo difende e chi no

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Le parole del militare non solo non sono cadute nel vuoto ma, almeno dal punto di vista politico, hanno fatto emergere distanze all’interno delle stesse, a partire da quella del destra centro

...di ingresso in politica' Il personaggio del momento torna a parlare e non arretra di un millimetro rispetto a quanto scritto nel suo'Il mondo al contrario'. Il generale Roberto...News Correlate Redazione Il Libraio "Il Mondo al contrario": continua a far discutere ildel generale RobertoDa giorni "Il Mondo al contrario", ilautopubblicato del generale ...È evidente a chiunque abbia occhi per vedere e orecchie per ascoltare: le frasi scritte dal generalein un suoautoprodotto ( 'Il mondo al contrario' ) e ribadite con nonchalance in diretta tv rasentano il grottesco. Ed è altrettanto evidente che chi indossa un'uniforme (o un toga, non ...

Il generale Vannacci torna a parlare: "Confermo tutto e non chiudo ad un'ipotesi di ingresso in politica" Il personaggio del momento torna a parlare e non arretra di un millimetro rispetto a quanto ...Il comandante Daniele Busetto si è espresso sul volume del generale Vannacci "Conosco l’articolo 21. Noi siamo al di sopra di posizioni sessiste e omofobe".