Vannacci è libero di esprimere le sue idee | ma non in divisa In Germania lo sanno bene

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ancora una volta, il “casus” del generaledimostra come l’indifendibile si possa difendere – anche piuttosto– facendo una gran caciara e confondendo le acque. Gli acuti e meno acuti difensori del generale si sono subito ritrovati armoniosamente uniti al grido di “censura!”. Ma il pregevole lavoro autoedito Il mondo al contrario seguita ad essere regolarmente acquistabile su Amazon e, anzi, si giova grandemente della popolarità che gli sta derivando dal caso mediatico. Parafrasando Oscar Wilde, non importa che se ne parli, l’importante è che se ne parli. Quindi nessuna censura. E ci mancherebbe altro: per quanto orripilanti siano le “farneticazioni” (per citare il ministro Crosetto) di, a meno che non costituiscano reato (vilipendio? apologia?) o una violazione dei diritti della personalità ...