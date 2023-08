Vangelo di oggi 23 Agosto 2023 | Mt 20 | 1-16 | Video commento

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi mercoledì 23, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? “Nel Regno di Dio non ci L'articolodi23: Mt 20,1-16proviene da La Luce di Maria.

... non lo ha potuto tenere ed egli è risorto edè vivo. A ben guardare, nella risposta di Pietro ... Chi tenta di edificare al di fuori di questa pietra, non è coldi Cristo, e la sua casa è ...... angosce e attese del suo uditorio, e cercò di ripresentare ilin quella situazione... Un ... Un santo ancora, per molti aspetti, significativo. Nota di BastaBugie: il libro Guerrieri ...Credo che non ci sia immagine più efficace di quella usata da Gesù neldiper spiegarci in che cosa consiste il regno dei cieli. Ovviamente Egli non vuole dirci che il regno dei cieli è ...

VANGELO DEL GIORNO MARTEDI 22 AGOSTO 2023 Ecco ... La Luce di Cristo

Capita infatti, e sempre più spesso, che la Bibbia e il Vangelo stessi vengano utilizzati per promuovere idee che fanno per lo meno storcere il naso. Sappiamo che in nome della misericordia oggi la ...2023-07-21 GMG 2023, pellegrini cinesi in viaggio per Lisbona visitano il Palazzo di Propaganda, sulla via di Lisbona. L’Ave Maria in mandarino risuona nella Cappella dei Re Magi ...