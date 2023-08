Vanessa Incontrada | dopo aver ritrovato l’amore arriva l’annuncio che nessuno si aspettava

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Periodo magico percheè pronta a vivere un’altra strepitosa avventura! Ultimamente si è sempre parlato difacendo riferimento solo ed esclusivamente al suo fisico, nonché ai presunti chili di troppo. Ma non solo. Il giugno dell’anno scorso durante il concerto evento di Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito a Napoli la bella conduttrice è stata accolta sul palco mangiando una mozzarella partenopea. Insomma, laha messo a tacere così una volta per tutte le critiche e il body shaming che nei suoi confronti sembra non mancare mai. E talmente si è discusso solo della sua forma fisica, che si è persa di vista la persona, nonché il suo percorso ...

Irina Shayk e il completo 'maschile' per omaggiare Armani alla Milano Fashion Week X Leggi anche › Gli amori vip dell'estate 2023: daalla nuova coppia Irina Shayk e Tom ...... rivelando il suo grande amore per il marito e confessando per la prima volta perché non hanno voluto figli : 'Luisa Ranieri esono come delle figlie': la rivelazione dell'attrice ...Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, futuri nonni entusiasti: 'serenata' in strada insieme ai fan X Leggi anche › Gli amori vip dell'estate 2023: daalla nuova coppia Irina ...

Vanessa Incontrada, dopo aver ritrovato l’amore arriva l’annuncio ... Grantennis Toscana

Ma ora mi dispiace e se potessi tornare indietro un figlio con lui lo farei senza esitazioni.” “Luisa Ranieri e Vanessa Incontrada sono come delle figlie”: la rivelazione dell’attrice e regista ...Dopo le tante offese e gli innumerevoli commenti di cui avremmo fatto volentieri a meno, ora tutti sono alla ricerca della dieta di Vanessa Incontrada dimagrita. Nei mesi scorsi, come vi abbiamo ...