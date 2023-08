Valentina Ferragni | tragedia sfiorata in mare aperto | “Pensavo di morire”

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La gita in moto d’acqua poteva finire in, sorella minore dell’imprenditrice digitale Chiara, ha raccontato di essere rimasta vittima di un incidente mentre si trovava in vacanza a Saint-Barth con il neo fidanzato Matteo Napoletano che ha da poco presentato in famiglia. L’influencer è caduta in acqua e nell’impatto si è fratturata due costole. In una serie di Instagram Stories, punta il dito contro la guida che li ha fatti uscire nonostante le avverse condizioni meteorologiche. Il quadro descritto dalla piccola di casaè quello di unaper un soffio.e Matteo Napoletano (Foto Instagram)“A Saint-Barth puoi guidare la moto d’acqua senza la patente” “Questi sono stati ...