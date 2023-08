Valencia CF | il Valladolid accetta di pagare per Marcos André e il Valencia spinge per Rafa Mir

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 23 agosto 2023) 2023-08-23 20:09:53 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! A mancanza di una settimana perché si chiuda mercato, il Valenzano provare a sbloccare le operazioni uscita ed entrata per cercare di soddisfare impegno con cui ho acquisito il tecnico In il mese di giugno. Dopo l’arrivo di Sergi Cans e Pepelu –Opzione call di Cenk era stato concordato prima il rinnovo– a Valenza dovranno chiudere quattro o cinque acquisti (“cinque o sei“, disse Mazzo di carte prima della fine di brentford), anche se in seguito ha aggiunto che ciò sarebbe dipeso condizioni economiche e del fair play finanziario. La novità principale Questo Mercoledì la cosa è la partenza diAndr alè di nuovo molto vicino dopo il club pucelano hannoto diun trasferimento del calciatore. Era Pietro Lim quello che si è ...