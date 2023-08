(Di mercoledì 23 agosto 2023) Nessun caso di fuoco di Sant'Antonio nei soggetti vaccinati con RZV Risultati positivi per il vaccino ricombinante(o RZV) di Gsk nella prevenzione dell’Herpesin adulti di età pari o superiore a 50 anni. Da un nuovodi fase IV post-licenza, condotto in Cina su quasi 6.000 partecipanti randomizzati a ricevere il vaccino o un placebo, non è risultato nessun caso di Fuoco di Sant’Antonio, manifestazione dell’infezione da virus Herpes, tra i partecipanti che hanno ricevuto il vaccino, rispetto ai 31 casi registrati nel gruppo placebo. Questi risultati – spiega una nota di Gsk – sono in linea con quelli degli studi cardine di fase III (Zoe-50 e Zoe-70) che, in un periodo di circa 4 anni, mostrano un’efficacia del vaccino fino al 97% negli adulti di età pari o superiore a 50 anni. Anche il ...

Questi risultati - spiega una nota di- sono in linea con quelli degli studi cardine di fase III (Zoe - 50 e Zoe - 70) che, in un periodo di circa 4 anni, mostrano un'efficacia del vaccino fino ...Entrambi isonoricombinanti a subunità, In questo tioi di vaccino vengono ... Il vaccino contro l'RSV di Pfizer costerà probabilmente tra i 180 e i 270 dollari, mentreintende ...... il primo vaccino RSV al mondo, è stata una pietra miliare importante per noi ed è in prima linea nella prossima ondata di innovazione deiper. Il completamento dell'acquisizione di ...

Vaccini, Gsk: studio conferma protezione 100% contro Zoster in over 50 La Gazzetta del Mezzogiorno

Nuovi dati dimostrano l'efficacia al 100% del vaccino GSK nella prevenzione dell'herpes zoster negli adulti dai 50 anni in su in Cina. Infatti, nessun caso di fuoco di Sant'Antonio (herpes zoster) è ...(Adnkronos) – Risultati positivi per il vaccino ricombinante Zoster (o RZV) di Gsk nella prevenzione dell’Herpes Zoster in adulti di età pari o superiore a 50 anni. Da un nuovo studio di fase IV post- ...