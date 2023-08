Uomo diventa cieco dopo aver dormito con lenti a contatto | esperti avvertono dei danni irreversibili

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L’unica cosa che ha permesso a Chad Groeschen di vedere è la stessa cosa che gli ha tolto la vista. L’fu ingannato dalle“Night and Day”, che suggeriscono che gli utenti possono dormire mentre indossano le. Il giorno, l’di Cincinnati si è svegliato con un dolore lancinante agli occhi, insieme a una perdita della vista. Groeschen ha sviluppato un’infezione pericolosa, probabilmente causata dal dormire per ripetute notti con lea uso prolungato. Ora, l’che ha bisogno di un trapianto di cornea avverte le persone di “mantenere un’igiene impeccabile”, evitando lo stesso sfortunato destino. per scoprire perché è importante rimuovere leprima di dormire o fare la ...