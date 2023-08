(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tendiamo a pensare che ilsia la causa di tutti i mali e di tutti i nostri malesseri. Ma non è sempre così. Dacondotta dalla piattaforma di benessere mentale Serenis su un campione di oltre 3000 persone risulta chedi chi inizia undialnonunadi. In, si va in terapia “accusando” l’quando invece le cause del disagio psicologico sono altrove. ...

I risultati dell'devono però ancora essere divulgati. ... I rischi di default dei veicoli finanziari locali hannoimpatto ...altro modo per affrontare il problema -Caixin - ...... Group ceo di Randstad Italia - eppure l'ribadisce che ...l'ribadisce che una laurea in Italia oggi è ancora... La ricercapoi l'esistenza di molte professioni 'in comune' ...... eppure l'ribadisce che una laurea in Italia oggi è ... eppure l'ribadisce che una laurea in Italia oggi è ancora... La ricercapoi l'esistenza di molte professioni 'in ...