Una vita in abbonamento

Leggi su panorama

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Dopo la musica, i film e altri contenuti digitali, anche numerosi oggetti fisici sono Accessibili pagando un canone fisso oppure Noleggiandoli. La rental economy porterà Una rivoluzione nei consumi affermando l’uso sul possesso. È il riflesso sociale di bisogni mutevoli, di un adattamento funzionale (ma anche consolatorio) all’era della provvisorietà. Telefonini e computer diventano come le serie di Netflix o Disney+, mentre l’automobile funziona come le canzoni di Spotify. Intanto, ad abiti, scarpe e gioielli si applica lo stesso modello di consumo di molti beni digitali: il noleggio. Non è l’inizio della fine del mondo fisico, il preludio di una smaterializzazione di massa, di un’irreparabile fuga dalla realtà. È il trasferimento di una dinamica, per una volta in senso inverso: dall’intangibile al fisico. Anziché comprare le cose, le si affitta per il tempo che serve. Come già ...