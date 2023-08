Un posto al sole | spoiler | malore per Marina | una proposta per Roberto

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Unal, dopo la consueta pausa estiva, tornerà ad allietare il suo fedele pubblico lunedì 28 agosto 2023 con gli episodi inediti e, stando agli, la soap opera di Rai 3 promette fin da subito dei clamorosi colpi di scena. Sotto i riflettori ci sarà ancora il triangolo comda, Lara e. Abbiamo lasciato la Giordano scioccata per non essere stata creduta dal marito quando gli ha confessato che la Martinelli gli ha mentito e che il piccolo Tommaso non è davvero suo figlio., oltre ad aver rotto definitivamente con, è addirittura partito per le vacanze con Lara e i due continueranno a trascorrere insieme le ferie. Nel frattempo, la Giordano si appresterà finalmente a lasciare Palazzo Palladini per ...