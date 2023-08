Un Posto al Sole Anticipazioni | Puntate dal 28 Agosto al 1 Settembre 2023 |  Marina Si Accascia e…

(Di mercoledì 23 agosto 2023)UnalTramada lunedì 28a venerdì 1e anteprime prossime storyline. Malore per MarinaUnal: Marina sviene! Damiano di fronte ad un bivio! Roberto non accetta la proposta di convivenza di Lara. Michele suggerisce a Luca di confessare a Giulia la sua malattia. Riccardo prende una decisione sorprendente. Rosa racconta una bugia alla polizia! Proprio quando per Damiano sembrerà essere arrivata la fine, un imprevisto cambierà tutto! Marina, intanto, verrà colta da un malore improvviso! LeUnal, incentrate sulla trama delletrasmesse da lunedì ...

Lorenzo Zurzolo (Baby), Ludovica Martino (SKAM Italia), Saul Nanni (Alex & Co.), Fotinì Peluso (La compagnia del Cigno), Giulia Schiavo (Un Posto al Sole), Cristiano Caccamo (Il Paradiso delle Signore). Nel 2018 la ritroviamo tra i co-protagonisti della commedia cinematografica Non è vero ma ci credo e nel 2019 nel cast della Soap Opera Un Posto al Sole dove interpreta il ruolo della PM Clara.

