Un fratello in aiuto | vicino a Britney Spears nei giorni difficili del divorzio

Leggi su amica

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Nel momento del bisogno almeno ha ritrovato la famiglia. Se c’è un lato positivo nel dolorosodida Sam Asghari è che la popstar si è riavvicinata ad alcuni membri della sua famiglia. Con la quale non si parla da tempo. Da quando, cioì, ha ottenuto di essere tolta dalla tutela legale del padre. Ildiindella popstar Secondo quando racconta il sito PageSix,, in questo frangente, può contare sull’di suomaggiore Bryan. Che ha deciso di intervenire in prima persona per dare sostegno alla sorella. «Si è fermato a dormire da lei e l’ha aiutata ...